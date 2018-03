Erikoisraportti: Lähes jokainen Konginkankaan turmasta selvinnyt kärsii vakavasta aivovammasta

Lukio-opiskelu vaihtui työkyvyttömyyteen

– Melkein kaikilla Konginkankaan bussionnettomuuden eloonjääneillä on hyvinkin vakava frontaalilohkon vaurio, joka vaikuttaa heidän selviytymiseensä elämässä, Saari sanoo.

Loukkaantuneiden kannalta uuvuttavaa on ollut se, että raskaan kuntoutumisen ohella moni heistä on joutunut taistelemaan vakuutusyhtiön kanssa korvauksista vuosikausien ajan.

Markuksen aivovaurio todettiin vuonna 2006, mutta vakuutusyhtiö myönsi sen vasta kuusi vuotta myöhemmin. Mies on hakenut työkyvyttömyyseläkettä ja saa korvauksia, mutta asian lopullinen käsittely on yhä kesken.

– Vakuutusyhtiö on lähettänyt minut useille eri lääkäreille. He ovat viivytelleet päätöksiä ja varmaan toivoneet itsensä kannalta parempia tuloksia. Se on ollut hyvinkin turhauttavaa.