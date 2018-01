Tammisaaren kuolemanleiri oli helvetti maan päällä – "Ruumiinkantajien lakkaamaton virta kulki kasarmialueelta rinteeseen kaivetulle joukkohaudalle"

Tammisaaressa kuolleisuus oli suurta

Tammisaaren vankileirin kapasiteetiksi arvioitiin 13 000 vankia. Määrä on suuri, sillä venäläisten arvion mukaan kasarmialueelle mahtui enimmillään 4 000 henkeä. Suomenlinnan ja Hämeenlinnan leireihin laskettiin mahtuvan 12 000 ja Lahden ja Riihimäen leireihin 10 000 vankia. Lisäksi oli seitsemän pienempää leiriä.

Sture Lindholm kertoo, että Tammisaaressa ammuttiin tiettävästi "vain" 13 vankia - he olivat pääasiassa karkureita. Sen sijaan muista syistä leirillä kuoli lähes 3 500 vankia. Tosin luvut ovat epäselviä.

Lindholmin mukaan Dragsvikin laatoissa on 3446 nimeä, mutta nimissä on virheitä. Osa nimistä on laatoissa kahteen kertaan, ja kaikkia uhreja ei näihin laattoihin ole kirjattu.