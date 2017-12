Kun lähipiirin koko elämä muuttuu suruviestin myötä – kolme tarinaa siitä, kun uutiset ovat pahimpia mahdollisia

”Sataprosenttinen keskittyminen ei riitä, sen pitää olla 150 prosenttia”

Suomessa työskentelee täyspäiväisesti yksi poliisipappi. Carita Pohjolan-Pirhosen työhuone on Helsingin poliisilaitoksella Pasilassa. Pohjolan-Pirhosen työnä on kertoa huonoja uutisia.

– Kaikki tapaukset eivät tule yllätyksenä. Voi olla esimerkiksi niin, että vanha ihminen on kuollut rauhallisesti kotiin ja siellä on omainen jo paikalla.

Sen sijaan tapaukset, joissa kuolema on tullut äkisti, yllätyksellisesti tai on sattunut onnettomuus, jossa on ollut lapsi tai nuori mukana, poliisipappi on yleensä mukana kertomassa suruviestiä.