100 000 latausta vuorokaudessa: Elmo teki selkeän kartan Länsimetron liityntäliikenteestä – "Ajattelin, että tällainen pitää olla"

Helsinkiläinen Elmo Allén pakersi joululomalla, harrastuspohjalta, Länsimetron liityntäliikenteestä kartan, jota on käytetty jo lähes 100 000 kertaa, vaikka se julkaistiin vasta eilen.



Sivu, jolla kartta on, oli jo hetken alhaalla, sillä Allénin käyttämä ilmaisversio Googlen karttojen ohjelmistorajapinnasta salli vain 25 000 latausta päivässä. Nyt Allén on ostanut varsion, joka sallii 100 000 latausta.



– Suosio on kyllä yllättänyt, Allén kertoo MTV Uutisten haastattelussa.







Virallista karttaa vaikea hahmottaa

Suosio on yllättänyt – tavallaan. Allén ei ihmettele, että HSL:n viralliselle kartalle haluttiin vaihtoehto. Se tarjoaa kyllä tarkkaa tietoa siitä, missä pysäkit tarkalleen ovat, mutta siitä on hankalaa saada selvää.



HSL: Voimme pohtia ostamista

Allénin pohdinnat siitä, miksi HSL ei ole itse toteuttanut vastaavaa karttaa, osuvat oikeaan.

HSL:n viestintä- ja markkinointipäällikkö Sari Kotikangas kertoo, että heidän täytyy alusta asti miettiä, millaisilla tekniikoilla voidaan kuvata koko HSL:n liikennöintialuetta. Heidän täytyy ottaa huomioon erilaisten asiakkaiden tarpeet.

– Osa tykkää tällaisista Elmo-tyylisistä kartoista ja osa sellaisista, joissa näkyvät tarkemmin esimerkiksi maantieteelliset kohteet. Tarvetta olisi kaikille.

– Meillä ei ole kuitenkaan pysäkeilläkään pinta-alaa pitää ihan kaikkia vaihtoehtoja yllä, joten haemme parasta muotoa.

Kotikangas sanoo, että teoriassa on mahdollista, että HSL ostaisi Allénin tekemän kartan ja hoitaisi painatuksen, jotta asiaa ei tarvitsisi järjestää joukkorahoituksen keinoin.

– Miksemme voisi ostamistakin pohtia, jos se tuottaisi suurta iloa, että kartasta olisi tulostettu versio. En pidä sitä mahdottomana, mutta en voi vielä luvatakaan mitään. Täytyy käydä keskusteluja.



Allénin tekemä linjakartta on skemaattinen eli siinä maantiedettä on yksinkertaistettu. Sen sijaan sitä, minne linjat menevät, on helppoa seurata.



Myös se, kuinka paljon linjaa liikennöidään, on Allénin kartassa merkitty havainnollisesti linjaa merkitsevän viivan paksuudella.



– Virallinen kartta on sinistä spagettia. Jos haluaa nähdä linjojen kokonaisuuden, se ei ole kovin helppoa.







"Helpoiten sen saa, kun tekee itse"

Allén on laatinut liikennekarttoja jo aiemmin harrastuksenaan ja hän tekee työkseenkin visualisointeja ohjelmistoyrityksessä. Juuri Länsimetrosta hän halusi tehdä kartan, sillä koki, että muutos alueen liikenteeseen on niin iso, että se vaati hyvää karttaa.



– Ajattelin, että tällainen pitää olla ja että helpoiten sen saa, kun tekee itse, Allén summaa.



– Kyllä HSL tiesi, että olen tekemässä tällaista, mutta heillä oli muita kiireitä eikä aikaa miettiä, pitäisikö heidän tilata tällainen kartta.



Allén käytti linjakartan tekoon kymmeniä tunteja joululomastaan ilman minkäänlaista korvausta ja se on täysin ilmaiseksi katsottavissa. Nyt hän suunnittelee joukkorahoituskampanjaa, jotta kartasta saataisiin myös PDF-versio ja se saataisiin myös tulostettuna.







Eikö ole turhauttavaa käyttää aikaa, osaamistaan ja rahojaankin saadakseen jotain, jonka toteutuksesta on teoriassa jo maksettu veroa?



– Onhan se vähän, tämä on raskasta työtä ja vaati kymmenien tuntien nysväämistä saada jokainen pysäkki paikalleen. Somesuosiota on kuitenkin ollut ihan hauska seurata ja tämä on nykyaikainen tapa toimia: ihmiset tekevät toisille ihmisille hyödyllisiä asioita.



Allénilla riittää ymmärrystä myös HSL:ää kohtaan.



– HSL:n työskentelytavassa on periaatteellinen ero. He ovat iso kuntayhtymä, joten heidän täytyy miettiä, miten tällaisia karttoja voisi koko seudulla hyödyntää, ja he miettivät koko prosessin valmiiksi ensin. Siihenhän voi mennä monta vuottakin. Minä taas olen prototyyppien tekijä.