102 paikkakunnan jättiennuste: Täällä vietetään lämpimintä juhannusta – kylmimmällä seudulla jäädään viiteen asteeseen

Perjantaina juhannusaattona lämpimintä on Kaakkois-Suomessa ja Pohjois-Karjalassa itärajan tuntumassa. Lappeenrannassa ja Joensuussa on perjantaina noin 17–18 astetta lämmintä, Forecan päivystävä meteorologi Olga Kukkonen kertoo.

Muualla Suomessa on hieman viileämpää, ja lämpötila on noin 15 asetta.

Lauantaina juhannuspäivänä lämpimintä on edelleen kaakossa lähellä itärajaa. Mikkelissä ja Imatralla on silloin 16–19 astetta. Lappeenrannan kohdalla lämpöä on jopa 20 astetta lauantain aikana.