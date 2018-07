13-vuotias Mira-Maria on sankari! Pelasti pohjaan vajonneen miehen syvyyksistä – "Sukelsin ainakin 15 kertaa"

Video: Mira-Maria palasi tapahtumapaikalle eilen illalla. Videon on kuvannut kummitäti Tanja Lehtisaari.

Onni oli, että Mira-Maria on harrastanut uintia ja sukeltelua melko paljon. Taidot tulivat nyt todelliseen tarpeeseen.

Tapaaminen pelastetun miehen kanssa jäi mieleen iloisena asiana



Mira-Maria kertoo, että hän on tavannut jälkeenpäin pelastamansa miehen.

– Me oltiin kahvilla ja hän halasi minua, antoi kukkia ja kiitteli tosi paljon. Se oli tosi kivaa.

- Kaverit ovat sanoneet olevansa ylpeitä minusta ja minä olen kavereistani ylpeä, kun he auttoivat minua.

Loppukesän aikana Mira-Marian suunnitelmissa on korjata ja maalata navettaa yhdessä vaarinsa kanssa.

Äiti tietää tyttärensä sinnikkään luonteen

– Mira-Maria on niin ennakkoluuloton. Kun hän päättää jotain niin se tehdään.

Päällimmäisenä ajatuksena äidillä on suuri ylpeys, mutta myös pelko siitä, mitä olisi voinut tapahtua.

– Kun sain tietää, että Mira-Maria on pelastanut miehen hengen, niin siitä tuli valtava ylpeys ja liikuttuneisuus. Välillä on tullut myös kauhu siitä, että mitä hänelle olisi voinut siinä itselle tapahtua. Kauheasti tunteet ovat myllänneet itkusta nauruun. Valtava ylpeys niistä kaikista lapsista ja huoli, että kuinka järkyttävä se tilanne on heille ollut.