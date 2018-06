1500 euron ampumatakki, jopa sata päivää palkallista harjoittelua vuodessa – näin puolustusvoimat tukee kantahenkilökunnan urheilua

Urheilevien kapiaisten terävimmän kärjen muodostavat yhdeksän liikunta-aliupseeria, joiden päätehtävänä on menestyä omassa lajissaan. Tähän joukkoon kuuluvat esimerkiksi kivääriampuja Juho Kurki sekä helmikuussa olympialaisissakin kilpaillut maastohiihtäjä Ristomatti Hakola.

Puolustusvoimien liikuntapäällikön, everstiluutnantti Harri Kosken mukaan järjestelmään on jollain tavalla kytköksissä noin 70 kantahenkilökunnan jäsentä.

Sata päivää vuodessa

– Noin parillakymmenellä urheilijalla on sata päivää vuodessa, Koski kertoo.

Yksittäiset hankinnat saattavat olla mittaviakin – Koski vahvistaa, että kilpaurheilua varten on hankittu esimerkiksi 1500 euron ampumatakki.

– Meillä täytyy olla ampujilla maailman parhaat välineet. He kilpailevat maailman huipulla, Koski perustelee.

– Urheilu on välinelaji, ja välineillä emme anna tasoitusta. Jos se sitä vaatii, että sotilaskisassa on samanlaiset välineet kuin muilla, niin tietysti velvollisuutemme on hieman satsata siihenkin.