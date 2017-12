16-vuotiaan pojan kuolema järkyttää Loimaalla: Otti lukuisia eri päihteitä, vartalo oli maalattu kauttaaltaan spraymaalilla

– Tässä vaiheessa tapahtumienkulku on hyvin epäselvä, hän kertoo.

Poliisin mukaan tässä vaiheessa asioiden kulku on epäselvää ja tapaus on kuolemansyyntutkinnassa.

– On toki mahdollista, että ystävä on syyllistynyt johonkin rikokseen. Tutkinta on kuitenkin alkuvaiheessa ja kuolemansyyntutkinta kesken. Kuolinsyy selviää ruumiinavauksessa, Värri kertoo.