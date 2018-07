17-vuotiaan Aatu Itkosen ei ole tarvinnut stressata kesätöistä: Nuori työllistää itsensä sekä kaksi muuta – "On vaikea olla tekemättä mitään"

Kesällä kouvolalaisen Itkosen töihin on tullut uusia kuvioita, sillä hän tekee nykyään myös podcastia Aatu kuliseissa ja iltapäiväreportaaseja radio Kaakolle. Myös keikkoja sekä yrittäjyyttä ja esiintymistä käsitteleviä luentoja kouluissa Itkonen on saanut lisää, ja toiminta on levinnyt aiempaa laajemmalle Suomeen. Nykyisin Itkonen työllistää itsensä lisäksi kaksi muuta.