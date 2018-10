17-vuotiaan savolaispojan sepittämästä rakettilennosta tuli maailmanluokan uutinen 70 vuotta sitten – Perhe häpesi niin paljon, että vaihtoi jopa nimensä: "Kirjeen lähettäminen oli suurin virhe"

Lokakuun 7. päivä vuonna 1948. Suonenjoella sijaitsevan maamieskoulun pihalla makaa selällään lähes tiedottomassa tilassa oleva nuorukainen märissä vaatteissaan. Kaulassaan hänellä on kiikarit. Kuka tämä henkilö on, ja mistä hän on ilmestynyt?