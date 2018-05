19-vuotias Riina katosi vuosi sitten – perhe jaksaa yhä toivoa parasta: ”Surutyötä ei voi aloittaa ennen kuin tietää totuuden”

Poliisi sai hälytyksen palopaikalle

Ei syytä kadota

Toivo elää yhä

– Aluksi oli sellainen tunne, että poliisi ajatteli Riinan olevan vain pakosalla. Kesti aika pitkään ennen kuin he tajusivat, että Riina on oikeasti kadonnut.

– Se tuntuu oudolta, että mitä he ajattelevat Riinalle käyneen. Riina ei ole käyttänyt pankkitilejään, hän ei ole käynyt omassa kodissaan, metsästä ei ole löytynyt mitään. Eikö poliisi pääse kärryille mitä on tapahtunut? Helenius ihmettelee.

Läheiset suhteet

– Tämä on ollut todella raskas vuosi. Riina on mielessä joka päivä. Varmasti kaikki tulee todemmaksi, kun tämä loppuu. Toivottavasti tämä edes loppuu, koska epätietoisuudessa eläminen on tosi tuskaista. Välillä on parempia hetkiä, kun uskoo hyvään, välillä ei tiedä yhtään mitä ajatella, isosisko kuvailee tunteitaan.