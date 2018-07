2-vuotiaan Hillan elämä on kuin sadussa: Viettää päivät hevosen ja satakiloisen minipossun kanssa ja nukkuu yöt koira kainalossa

– Aapo on itsepäinen, mutta palvoo meidän 2-vuotiastamme. Aapo seuraa Hillaa joka paikkaan, ja on jopa mustasukkainen, jos meille tulee vieraita. Aapo vahtii koko ajan missä Hilla on menossa ja ei liiku ennen kuin näkee missä Hilla on, Hallalahti kertoo.