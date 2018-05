31 vuotta töissä, 5 työttömänä, 21 eläkkeellä – tämä on odote suomalaisten elinajan jakautumisesta: "Moni on yllättynyt"

Naisten työllisyysuran odote kaksi vuotta pidempi



– Ehkä se oli laskelmassani yllätys, että naisten työllisyysajanodote on parempi kuin miehillä, vaikka naiset opiskelevat, hoitavat pieniä lapsia ja ovat eläkkeellä kauemmin kuin miehet. Ja näyttää siltä, että viime suhdannevaiheessa ero on kasvanut. Työttömyys on ehkä kohdannut enemmän miesvaltaisia aloja, sanoo Kelan johtava tutkija Pertti Honkanen sanoo.

– Moni on yllättynyt siitä, että se työttömyysajanodote on melko pitkä tässä viime vuosien suhdannetilanteessa.

"Työttömyys miehille vaikeampi paikka"



– Viisi vuotta työttömyyttä keskiarvona on aika paljon. Jos oletetaan, että puolet väestöstä välttyy kokonaan työttömyydeltä, niin silloin se viiden vuoden keskiarvo toisella puoliskolla on jo kymmenen vuotta. Ehkä me voidaan siitä päätellä, että syrjäytymisriski korkeaan työttömyysasteeseen liittyen on korkeampi kuin kuvitellaankaan.