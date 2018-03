5 asiaa, jotka jokaisen matkailijan tulee tietää – sairastuminen ulkomailla voi maksaa kymmeniä tuhansia euroja

Nämä viisi asiaa jokaisen matkalle lähtevän on syytä selvittää: 1. Varmista, että sinulla on voimassa matkavakuutus. Korvausehdot kannattaa lukea huolella sekä olla yhteydessä omaan lääkäriin ja vakuutusyhtiöön, jos jokin asia mietityttää. 2. Tee matkustusilmoitus. Näin saat ajantasaista tietoa kohteesta sekä neuvoja hätätilanteessa. Erilaisten katastrofien sattuessa Suomen viranomaiset myös tietävät, missä päin maailmaa suomalaisia liikkuu. 3. Kohdemaan palveluista kannattaa ottaa mahdollisimman paljon selvää ennakkoon, ja omat lääkkeet on järkevää tuoda mukanaan kotimaasta. 4. Hädän hetkellä ota mahdollisimman nopeasti yhteyttä vakutuusyhtiöösi. Näin tiedät, mitä vakuutus korvaa, sekä saat apuja oikeanlaisen hoidon saamiseen. Näin voit välttyä myös mahdollisilta turhilta toimenpiteiltä sekä kotimatkan viivästymiseltä. 5. Pidä huolta, että matkaseurueesi tietää tärkeimmät, terveydelliset tietosi sekä perustiedot kohdemaan terveydenhuollosta. Kun ihminen on huonossa kunnossa, hänellä ei ole välttämättä voimia pitää huolta parhaan mahdollisen hoidon saamisesta. Riskinä on, että potilas joutuu epäeettisesti toimivaan sairaalaan, jossa saatetaan tehdä myös turhia toimenpiteitä.