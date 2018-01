5 kysymystä influenssarokotteesta: Miksi rokote ei toimi, ratkaiseeko raha hankinnat ja kenet pitäisi rokottaa? – THL vastaa

Myös rokotettu saattaa tällä hetkellä sairastua Suomessa influenssaan. Syynä on Maailman terveysjärjestön viime kevättalvella tekemä epäonnistunut arvio, jonka mukaan B-tyypin influenssaviruksista Victoria muodostuisi vallitsevaksi influenssavirukseksi Yamagatan sijaan.

Käytännön työtä tekevän lääkärin näkökulmasta kaksi vuotta on liiankin pitkä aika, koska epidemologinen tilanne, eli mitkä virukset maailmalla leviävät, saattaa muuttua hyvinkin nopeasti.

Tiedän kuitenkin asiantuntijalääkärinä, että kaksi vuotta on lyhyt aika hankintakilpailutusten kannalta, sillä ne vaativat paljon valmistelutyötä, laskelmia ja keskustelua eri asiantuntijaelinten kanssa. Avoin hankintakilpailutus on se tapa, jolla valtion hankintoja yleensä tehdään. Suorahankinta on vaihtoehto vain harvoin.