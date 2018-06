74-vuotias muistisairas mies kateissa Kuhmoisissa

Mies poistui Sahatieltä kävelylle iltapäivällä noin puoli kolmen aikaan, eikä hänestä ole tämän jälkeen tehty havaintoja. Noin 175 senttiä pitkä mies on hoikka ja hänellä on silmälasit. Katoamishetkellään miehellä oli yllään sininen veryttelyasu ja sinivalkoinen paita. Jalassaan miehellä on sandaalit.