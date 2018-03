75-kiloinen koira on espoolaisen yläkoulun suosituin hahmo – "Jos joku alkaa riehua, Kyösti rauhoittaa"

Kyöstin omistaja, pienryhmäluokan opettaja Reetta Helenius tuo parina, kolmena päivänä viikossa koiransa opetuksen tueksi. Kyöstistä on hyötyä etenkin hermostuneiden oppilaiden rauhoittelussa, mutta peräti 75-kiloinen nelijalkainen tuo oppitunneille iloa monin tavoin.

– Jos jollakin meinaa mennä hermot, Kyösti on paikalla jo ennen kuin itse edes huomaan, Helenius hehkuttaa.

Koostaan huolimatta nappivalinta

Yksivuotias koira on vielä työuransa alussa – keikkaa on pukannut aktiivisesti viime syksystä lähtien. Helenius sai idean jo aiemmin kuultuaan toisesta espoolaiskoulusta, jossa koiraa on hyödynnetty erityistarpeisten oppilaiden opetuksessa.