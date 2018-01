Äänestysasiantuntija uskoo, että Niinistön ylivoiman takia vaaleissa nähdään toinen kierros: "Kun voittajan jo tietää, moni käyttää äänensä toisin"

– On kyse siitä, millä syyllä kukin äänestää. Kun tietää jo voittajan, niin moni käyttää äänensä oman arvomaailman puffaamiseen äänestämällä oman puolueensa tai oman arvomaailmansa edustajaa, Aki Lehtinen avaa käyttämäänsä englanninkielistä termiä misaligned voting.

Mielipidetiedusteluissa Niinistön kannatus on huidellut yli 70 prosentin lukemissa. Ainoa varteenotettava ehdokas toiselle kierrokselle on Lehtisen mukaan vihreiden Pekka Haavisto – kuten kuusi vuotta sitten.

Mikä söisi Niinistön kannatusta alle 50 prosentin?

– Valtapuolueen ehdokkaalle mikä tahansa alle viiden prosentin on vähän noloa. Luulisi demareista ja keskustastakin löytyvän ihmisiä, jotka haluavat kaikesta huolimatta äänestää oman puolueen ehdokastaan, koska se on niin noloa. Kaksi prosenttia alkaa olla jo aika rumaa, Helsingin yliopiston tutkija Lehtinen viittaa Tuula Haataisen ja Matti Vanhasen galluplukemiin.

Perinteisesti kansa on rientänyt vaalikoppeihin juuri presidentinvaaleissa. Mutta jo viime vaaleissa nähtiin, että kenties presidentin vallan karsiminen on karsinut myös äänestäjiä: Äänioikeutetuista 66 prosenttia äänesti toisella kierroksella vuonna 2012.

Karjavankkurit ja kotiinjääjät

Näin Niinistön historialliselle tempulle – valinnalle ensimmäisellä kierroksella – on Lehtisenkin päätelmien mukaan vahvat perusteet.

Huhtasaari suositelluin mutta ei suosituin

– Perussuomalaisten ympärillä on viime aikoina tapahtunut niin paljon. Osa näistä ihmisistä saattaa olla eksyksissä ja hädissään, jossain mielessä innostuneempia katsomaan, mitä siellä koneessa sanotaan. Muiden ehdokkaiden kannattajat eivät edes vaivaudu tekemään konetta vaan mennään vanhoilla pohjilla, Lehtinen pohtii.

Suomessa "liikaa" nykytilaan tyytyväisiä

Huhtasaaren kaltainen tai vieläkin kärkevämpi populistinen ehdokas on todistetusti pärjännyt esimerkiksi Yhdysvaltain presidentinvaaleissa.

– Erityisesti peruskoulutus on niin paljon paremmin järjestetty, ettei ihmisten tietämättömyyteen perustuvaa kampanjaa voi niin helposti saada onnistumaan. Täällä on "liikaa" ihmisiä, jotka ovat suhteellisen tyytyväisiä siihen, miten asioita tehdään. Valtioon ja lakeihin luotetaan eniten maailmassa. He eivät halua ottaa riskiä, että joku tekisi sattumanvaraisia päätöksiä, Lehtinen arvioi.