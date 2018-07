Aivan käsittämätön lämpötila! Suomen kirjaimellisesti kuumin keskustelutapahtuma alkoi – näiden miesten asuja harva kadehtii

Uskomattomia lukemia

Nimettömänä vastauksia antanut poliisi on päivystänyt poliisin pisteellä SuomiAreena-tapahtumassa Porin torilla aamuyhdeksästä alkaen. Vieressä lämpömittari näyttää +34 astetta.

Luku, jota harvoin Suomessa nähdään. Ja on päivän aikana mitattu vielä korkeampikin lukema, +35.

Virallinen lämpöennätys tältä päivältä on 32,5 astetta, joka mitattiin Turun Artukaisessa.

– Nyt voi ainakin ihan rehellisesti sanoa, että käynnissä on Suomen kuumin keskustelutapahtuma, nauraa tapahtuman vastaava tuottaja Mari Haavisto.

– On ollut vesipulloille tarvetta niin keskustelijoiden kuin tiimiläisten osalta.

"En voinut kuvitella sortseja - mutta ihanaa on"

Vesipulloja näkyy kaupungilla käytännössä jokaisen kädessä. Lisäksi katukuvassa on paljon kesämuotia, jolle Suomessa ei yleensä ole montaakaan sopivaa päivää - on lierihattuja, hellemekkoja ja sortseja.

Sortseissa on paikalle saapunut liikemies ja mediapersoona Jari Sarasvuo.

– En yleensä esiinny sortseissa yhtään missään, en normaalisti osaa ollenkaan nähdä itseäni tässä asussa. Tässä lämmössä se tuntui oikealta ratkaisulta, tämä on ihanaa!

– Se on aina kiinnostavaa kun poliitikko puhuu arvoista. Arvopuheeseen liittyy se odotus, että se on päivänpolttavien asioiden yläpuolella ja että se kytkeytyy ihmisyyden syvään virtaan.

Terassille ja uimaan

Toisenlainen virta on päivän aikana viilentänyt monen porilaisen ja paikalle matkustaneen oloa. Kirjurinluodon puolelta moni on tehnyt pulahduksen, joka on tullut tarpeeseen.