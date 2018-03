Ajokeli on huono tai erittäin huono lähes koko maassa – parempaa ei ole luvassa huomennakaan

Ajokeli on huono tai erittäin huono lähes koko maassa, kertoo Ilmatieteen laitos. Ajokeli on erittäin huono jäätävän vesisateen ja lumipyryn vuoksi Pirkanmaalla, Keski-Suomessa, Etelä-Savossa, Pohjois-Savossa ja Pohjois-Karjalassa. Ilmatieteen laitoksen mukaan onnettomuusriski alueilla on huomattava.