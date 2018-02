Ajokeli tänään huono Lapissa, huomenna Etelä-Suomessa

Huomenna ajokeli paranee Lapissa, mutta huonoa ajokeliä on luvassa Etelä-Suomeen. Ajokelin arvioidaan olevan huomenna huono Varsinais-Suomessa, Uudellamaalla, Kanta-Hämeessä, Päijät-Hämeessä, Kymenlaaksossa ja Etelä-Karjalassa. Ajokeliä heikentävät jäätävä tihkusade ja lumisade.

Maan etelä- ja keskiosassa sekä Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa on tänään enimmäkseen poutaa ja pilvipeite rakoilee paikoin. Huomenna maan etelä- ja keskiosassa sekä Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa on paikoin lumisadetta ja mahdollisesti myös jäätävää tihkusadetta. Pakkasta on enimmillään kymmenen astetta. Idässä pakkanen voi laskea yöllä lähes 15 asteeseen.