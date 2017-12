Aktiivimallille kova vastustus: Kansalaisaloite uudistuksen kumoamiseksi on kerännyt jo yli puolet tarvittavista äänistä

Kiistellyn ja vasta hyväksytyn aktiivimallin kumoamiseksi on tehty kansalaisaloite, joka on kerännyt reilussa viikossa yli 28 000 kannatusilmoitusta. Aktiivimallissa työntekijän on osoitettava ensimmäisen kolmen työttömyyskuukauden aikana ”aktiivisuutta”, jotta työttömyystukea ei leikata.