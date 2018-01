Aku-myrsky tekee jo tuhojaan länsirannikolla – tuhansia koteja ilman sähköä

Sähkökatkoksista suurin osa on maan länsiosassa. Aiemmin tykkylumen vuoksi laajoista sähkökatkoksista kärsineessä Kainuussa katkoksia oli enää reilut pari sataa.

Länsirannikolla myrsky on katkonut puita teille ja sähkölinjoille. Esimerkiksi Porissa pelastuslaitokselta kerrotaan, että puita on kaatunut jonkin verran teille, mutta vakavilta vahingoilta on toistaiseksi vältytty.