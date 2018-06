"Ala on äärimmäisen hyvin sitoutunut" – Häirintä ja epäasiallinen kohtelu halutaan kitkeä elokuvista ja teatterista

Selvityshenkilö, varatuomari Jaana Paanetojan mukaan tiedonkeruussa on käynyt ilmi, että ala on sitoutunut kitkemään epäasiallista käytöstä.

– Ala on äärimmäisen hyvin sitoutunut, Paanetoja kertoo.

Alan sisäinen toiminta on tilanteen kehittämisessä tärkeää.

– Alan sisältä lähtevä toiminta on se, joka on tässäkin tapauksessa se hedelmällinen tapa, ei välttämättä lainsäädäntö.

Ratkaisuna työsuojeluvaltuutettu?



Tuottajia edustavan Apfi ry:n hallituksen puheenjohtaja Mika Toivainen arvioi, että asioiden nouseminen esiin on arvokasta.

Koulutus on tärkeää

Näyttelijäliiton toiminnanjohtaja Elina Kuusikko kertoo, että lainsäädäntö antaa jo hyvät työkalut asioiden korjaamiseksi. Ne pitäisi vain ottaa käyttöön. Hän huomauttaa, että esimerkiksi elokuvaliitto on toivonut näyttelijöille työehtosopimusta.

– Sellainen vaikutelma on tullut, että tällainen tahtotila kaikilla on ja se on positiivista, Paanetoja sanoo.