Alasti viihtyvä kansanedustaja Juhana Vartiainen: "Tietysti poliitikkona pitää sopeutua vallitseviin tapoihin"

– Minulla on sellainen naturistin hippiarvomaailma, että minulle sopisi hyvinkin vapaamielinen käyttäytyminen. Tietysti poliitikkona pitää sopeutua vallitseviin tapoihin. En kuitenkaan halua herättää liikaa huomioita muilla kuin näillä työllisyys- ja talousasioilla.

Negatiivisen palautteen lisäksi kansanedustaja on saanut myös tukea ihmisiltä.

– Enemmän tulee kiitosta siitä, että puolustetaan myös sitä, että meillä on velvollisuuksia hyvinvointivaltiota kohtaan. Se, että me saamme hyvää työttömyysturvaa, ei tarkoita sitä, että meillä on oikeus jättäytyä sen varaan.