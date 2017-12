Alkoholi- ja autovero, opintotuet ja verovähennykset – tämä kaikki muuttuu vuonna 2018

Palkansaajien työeläke- ja työttömyysvakuutusmaksun nousevat kilpailukykysopimuksen perusteella. Toisaalta palkan verotukseen on tulossa nettomääräisesti 270 miljoonan euron kevennykset, mikä tasapainottaa muutosta palkansaajille.

Asuntolainan koroista vähennyskelpoisia on verotuksessa alkavana vuonna enää 35 prosenttia, mikä on 10 prosenttiyksikköä vähemmän kuin vuonna 2017. Vuonna 2019 osuus on enää 25 prosenttia.