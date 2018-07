Alkoholilain uudistuksen tuloksia: olutfestarille pystytettiin pullokauppa – "varsinaisia jonoja ei ole ollut"

Helsingin rautatientorilla parhaillaan käynnissä oleva Craft Beer Helsinki -festari on nimittäin pystyttänyt alueelleen pullokaupan, josta festarikävijä voi ostaa mukaansa tapahtuman panimoiden oluita.

– Varsinaisia jonoja ei ole ollut, mutta ihan kiittettävästi täällä on käynyt ostajia. Varsinkin kotiin lähtiessä ihmiset käyvät ostamassa tuotteita.

"Ei tarvitse pitkälle matkustaa saadakseen oluita"

Festivaalikävijä ja omin sanoin "suuri oluiden ystävä" Eetu Lehtonen kävi pullokaupan valikoimaa tarkasti läpi. Valinnoissa vaikuttaa hänen mukaansa panimon nimi. Sen on oltava repäisevä tai ainutlaatuinen.

Lehtonen on tyytyväinen festarin uutuuteen.

– Olut on kalliimpaa, kun siinä on enemmän alkoholia. Ne, joilla on varaa ostaa, ostavat. Ne, joilla ei ole varaa, ostavat niitä oluita, jotka ovat vuosien varrelta tuttuja.