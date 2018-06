Alkukesän kuivuus on niittänyt jo viidenneksen sato-odotuksista – metsiä uhkaavat vain palot ja tuholaiset

Pro Agrian johtavan asiantuntijan Sari Peltosen mukaan kuiva, lämmin sää on lohkaissut tähän mennessä noin viidenneksen keskimääräisistä sato-odotuksista.

– Tilanne on erittäin huolestuttava nyt, varsinkin kun on ennakoitu, että ainakaan juhannukseen saakka ei ole sateita tulossa, Peltonen sanoo.

Esimerkiksi nurmisäiliörehua on tullut kolmannes keskimääräistä vähemmän, ja kuivuudesta kärsivät viljat ovat orastuneet epätasaisesti.

Hänen mukaansa kuluvasta vuodesta on mahdollisesti tulossa jo kuudes peräkkäinen vuosi, jolloin viljely on ollut tappiollista.

– Viljelijän pussista tämä on pois, kun viljanviljelyn kannattavuus on muutenkin ollut pieni. Monelle tämä voi olla kuolinisku, jos satoa ei saadakaan korjattua, mutta on investoitu uusiin lannoitteisiin ja työhön, sanoo vilja-asiamies Max Schulman Maa- ja metsätaloustuottajien keskusliitto MTK:sta.