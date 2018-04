Ammattilainen antaa neuvon puiden hoitamiseen kotipuutarhojen harrastelijoille – "Leikataan hillitysti"

Paras aika lehtipuiden leikkaamiseen on kesällä juhannuksen jälkeen, kun puun aineenvaihdunta on vilkkaimmillaan.

Koulukuntaeroja

Omenapuiden omistajissa on erotettavissa ainakin kaksi koulukuntaa. Yhdet vannovat syysleikkauksen nimeen, toiset taas sanovat, että omenapuut on leikattava keväällä. Ammattilaisella on omat neuvonsa.