Ammattilainen vinkkaa: Tämä on varma, helppo ja halpa tapa estää vesiputkien jäätyminen

– Joskus on jouduttu paiskimaan töitä yömyöhään, mutta koska olemme luvanneet hoitaa homman emme ole jättäneet sitä puolitiehen. Kyllä se on hyvä tunne, kun lopulta olemme saaneet jopa parikymmentä metriä jäässä olleen putken sulamaan, lisää Haaranen.

– Yleinen luulo on, kun pakkanen lauhtuu putket menevät jäähän. Jäätymiseen vaaditaan kuitenkin pitkää pakkasjaksoa, mikä meillä on tänä talven ollut. Nyt, kun pakkanen lauhtuu, routa alkaa sulaa, valaisee Haaranen.



Jäätyneitä putkia Haaranen on sulattanut kuuman höyryn avulla. Joskus on käytetty myös kahden sadan barin paineella tulevaa kylmää vettä.