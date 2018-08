"Ampiaisia saa todellakin tappaa mielin määrin" – loimaalaisen Joannan provosoiva kirjoitus villitsi somessa kovan ampiaiskesän keskellä

Keskustelu mehiläisistä, ampiaisista sekä niiden sielunelämästä on saanut helteen näännyttämät ihmiset heräämään sosiaalisessa mediassa. Loimaalla asuva Joanna Jokinen kirjoitti viime perjantaina hieman provosoivan Facebook-päivityksen, jossa halusi oikaista vääriä uskomuksia mehiläisistä ja ampiaisista. Facebook-päivitys on saanut lyhyessä ajassa reippaasti yli 6 000 tykkäystä ja päivitystä on jaettu melkein 3 000 kertaa.