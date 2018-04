Annikka löysi lapsenlapsilleen isoisän dna-testin avulla – "Kädet täristen esitin asiani puhelimessa"

– Voi, me olimme kihloissa! Tarmo huudahti.

Vappuna tapaamaan perhettä

Tarmon kanssa juteltuaan jälkeen Annikka näppäili seuraavan puhelun Tomille, joka on hänen tyttärensä ex-mies.

Sukujuurten etsiminen dna-testauksen myötä on yleistynyt maailmalla. Annikka on töissä MyHeritage -yrityksessä, jonka testit tulivat Suomen markkinoille marraskuussa 2016.

– Ja olihan hän jo samana päivänä isälleen soittanutkin; nyt he ovat jo tavanneet, ja vappuna Tarmo on tietääkseni menossa perheen luokse.

Ja yhdennäköisyys, se on hämmästyttävä Tomin ja Tarmo-isän välillä.

– Nuorempi oli luonani tekemässä läksyjä, ja hänen mielestään tämä on sellainen jännä juttu. Varmaankin reaktiot muuttavat muotoaan sitten, kun he pääsevät paremmin tutustumaan omaan isoisäänsä. Tilanne ei ole kenellekään helppo, ja varmasti torjutuksi tulemisen pelko näissä tilanteissa kummittelee päällimmäisenä.

Perintönä sukupuut lapsenlapsille

Annikka on tyytyväinen. Hän on rakentanut sukupuuta harrastuksenaan vuodesta 2006 saakka tarkoituksenaan koota lapsenlapsille kattavat sukupuut perinnöksi. Nyt on yksi mutka taas ratkaistu.