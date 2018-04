Antti Rinteen nettikolumni: Terveisiä kehysriiheen: "Korjatkaa virheenne ja petetyt vaalilupaukset"

Osa-ansionsa on myös edellisellä ja nykyisellä hallituksella. Samaan hengenvetoon on muistutettava, että Sipilän hallituksen pieni- ja keskituloisia rankaisevilla leikkauksilla ja suurituloisten veronkevennyksillä ei ole mitään tekemistä talouden kasvun tai työllisyyden kanssa.

"Tasoa ei leikata" – Sipilä rikkoi lupauksensa



Työllisyystilanteen paraneminen on siis erinomainen asia, mutta se on parantunut hallituksen leikkauksista huolimatta, ei niiden ansiosta.

Leikkauksilla on päinvastoin ollut vahingollisia vaikutuksia. Opiskelijoiden, lapsiperheiden, työttömien ja eläkeläisten kannalta Sipilän hallituksen politiikka on ollut katastrofaalista, epäreilua ja väärää. Lisäksi se on täysin vastoin hallituspuolueiden vaalilupauksia.

Lupaus ei pitänyt, vaan Sipilän hallitus on leikannut juuri näiltä ihmisiltä. Kehysriihessä hallituksella on viimeinen mahdollisuus näyttää, että sillä on sydämen sivistystä parantaa niiden ihmisten toimeentuloa, joilta se on vaalilupauksistaan huolimatta leikannut.