Apua saaneet äidit puolustavat Brother Christmasia: "Olen itse nähnyt, kun hän seisoo kyyneleet silmissä lapseni haudalla"

Yksi avunsaajista on pienellä paikkakunnalla asuva erityislapsen äiti Aino*, joka ei halua tuoda oikeaa nimeään julkisuuteen.

Pienituloisena yksinhuoltajana Aino on joutunut turvautumaan välillä jopa leipäjonoon saadakseen ruokaa pöytään.

Hänen lastaan on kiusattu ja pahoinpidelty koulussa erityisyytensä ja ulkonäkönsä vuoksi, ja pojasta on tämän vuoksi tullut ujo ja hiljainen. Kavereita hänellä ei juurikaan ole.

"Olen hänelle todella kiitollinen"

– Sillä me pärjäsimme todella pitkälle, ja olen hänelle todella kiitollinen. Itsellekin tuli siitä sellainen olo, että jaksaa uskoa taas hyvään.

– Kauppakeskuksessa hän kääntyi minunkin puoleen ja kysyi, että mitäs äiti haluaa, että täytyyhän äitiäkin muistaa jotenkin. Sanoin, että en minä tarvitse mitään. Tärkeintä on, että lapsellani on hyvä olla.

Apu ei jäänyt yhteen kertaan

Ei pelkkää aineellista tukea

Aino on kiitollinen myös henkisestä tuesta, jota Brother Christmas tarjosi hädän hetkellä. Oloa helpotti, kun hän sai purkaa sydäntään Koposelle.

Aino on järkyttynyt siitä, miten Koposta on riepoteltu viikonloppuna mediassa.

– Maailmassa on pahempiakin asioita, ja sitten syytetään Brother Christmasia. En ymmärrä miksi tässä vaaditaan päitä vadille.

Hankki halutun hautakiven

Miksi mikään ei riitä?

– Olisin varmasti huomannut, jos hän olisi järjestänyt hautakiveä varten erillisen keräyksen. Olen ymmärtänyt, että hän käyttää aiemmin saamiaan keräysvaroja muihinkin avustuskohteisiin ja se on mielestäni täysin hyväksyttävää. Voi myös olla, että kivi on lahjoitus. En kysellyt siitä häneltä.

– He ovat saaneet kuolemansairaille lapsilleen ikimuistoiset matkat ja hautajaiset on maksettu. Eikö mikään riitä? Kuinka kehdataan vielä sen jälkeenkin pyytää lisää? Mistä muualta he olisivat saaneet näin hienot, lasten toiveiden mukaiset matkat, nainen ihmettelee.