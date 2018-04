Arkkipiispa Mäkinen: Naispappien ei tarvitse olla huolissaan – piispojen täysi tuki

– On huolestuttavaa kuulla kokemuksia, ettei papiston yhdenvertaisuus toteudu. Naisten työllä pappisvirassa on kaikkien piispojen yksiselitteinen tuki. Kirkollamme on vain yksi virkakäsitys. Sen mukaan pappisvirka ei ole sidottu sukupuoleen, arkkipiispa Kari Mäkinen toteaa.