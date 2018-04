Artisti Darude kirjoitti 8-vuotiaan isänä väkevän tekstin pelien vaaroista – tuhannet vanhemmat samaistuivat: "Jokaisen pitää lukea tämä"

Päivitys on kerännyt runsaasti huomiota ja tuhansia jakoja sosiaalisessa mediassa.

Päivityksen alle on kirjoitettu lukuisia tekstiä ylistäviä kommentteja. Monet ovat iloisia siitä, etteivät olekaan ainoita "hirviövanhempia", jotka rajoittavat peli- ja ruutuaikaa.

Pojan ruutuaika on rajoitettu

Päivityksen mukaan hänen poikansa on ahdistunut ja kysellyt esimerkiksi tappajaklovneista näkemänsä kauhuelokuvan takia.

– Rajoitamme teknologian käyttöä tosi paljon. Poika ei katso viikolla juurikaan telkkaria. Viikonloppuna on kumpanakin päivänä tunti joko älypuhelin- tai Xbox-aikaa, Virtanen kertoo.

Jos lapsi saa käyttää vaikkapa älypuhelinta täysin ilman valvontaa, voi hän Virtasen mukaan törmätä monenlaiseen häiritsevään sisältöön. Ongelmana on myös kiusaaminen.



Virtanen korostaa, ettei ole alan ammattilainen tai kaikkitietävä isä. Hän peräänkuuluttaakin järkevää keskustelua älyteknologian vaaroista.



– Iso osa vanhemmista ei varmasti ole välinpitämättömiä, mutta he eivät ehkä tiedä, minkälaista sisältöä eri palveluissa on, Virtanen toteaa.