Arvio: Punkit levittäneet viime vuotta vähemmän tauteja – borrelioosi aiheuttanut reilut 1 800 terveyskeskuskäyntiä

Kotkan Haapasaari on yksi Suomen pahimmista punkkipaikoista. Katso video!

Yliopistonlehtori Tero Klemola Turun yliopiston puutiaistutkimuksesta muistuttaa, että punkkeja on viime vuosina ollut enemmän kuin vielä 1990-luvulla.

Tauteja ilmeisesti viime vuotta vähemmän

– Puutiaistutkijat ovat puhuneet siitä, että helle vaikuttaa punkkien elinvoimaisuuteen. Jotain indikaatioita on siitä, että tapauksia olisi vähemmän kuin viime vuonna, Sane sanoo.

Terveyskeskuskäyntejä borrelioosin vuoksi on hänen mukaansa kirjattu reilut 1 800 tänä vuonna. Viime vuonna ilmeni yhteensä 3 300 kliinisesti todettua borrelioositartuntaa.

– Puutiaisaivotulehduksia on huomattavasti vähemmän, tänä vuonna on todettu 31 tapausta, mikä on vähemmän kuin vastaavaan aikaan viime vuonna, Sane sanoo.