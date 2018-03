Asbestisairauksiin kuolee yhä sata suomalaista vuodessa – Tarkastaja kertoo villistä meiningistä: "On yrityksiä, jotka eivät täytä mitään kriteereitä"

Tarkastaja Antti Luukkonen saapuu Helsingin Lauttasaaressa olevalle työmaalle. Putkiremontoitavassa 1970-luvun kerrostalossa tehdään asbestipurkua. Luukkosen tehtävänä on selvittää, tehdäänkö se säännösten mukaan.

Koko maassa aluehallintovirasto saa vuosittain noin 12 000 ilmoitusta asbestipurkutyömaista. Niistä pystytään tarkastamaan pistokokein vain nelisensataa. Syynä on resurssipula.

– Eniten laiminlyöntejä on pölynhallinnan toteutuksessa. Puutteita on myös alipaineen mittauksessa sekä käytettävien koneiden ja laitteiden huoltamisessa.

"Villiä meininkiä"

– Lakiuudistuksen myötä ilmestyi paljon yrittäjiä, jotka tulivat ainoastaan katsomaan, että abesti on in ja siitä saa hyvän rahan. Ehkä voi sanoa, että he tulivat puhtaasti huijaamaan, sanoo Suomen Asbesti- ja Pölysaneerausliikkeiden liiton hallituksen puheenjohtaja Kai Salmi.