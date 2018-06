Asiantuntija: Suomi tullaan huomioimaan, mutta Trumpin ja Putinin tapaamiselta ei pidä odottaa liikoja

Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin ja Venäjän presidentti Vladimir Putinin tapaaminen Helsingissä heinäkuun puolessavälissä on suurvaltajohtajille ensimmäinen kaksinkeskinen.

Keskustelussa läpikäytäviä asioita on useita, kuten Syyrian ja Ukrainan tilanne, mutta suuria odotuksia Aaltola ei tapaamisesta saataville konkreettisille tuloksille aseta.

Suomikin huomioidaan

Vaikka kyseessä on suurvaltatapaaminen, sillä on merkitystä, että tapaaminen on Suomessa. Aaltola uskookin, että Suomeen tullaan kiinnittämään huomiota Suomeen myös jossain määrin.