Asiantuntija Kauppalehdessä: "Tekoäly ei tule, jos kukaan ei osaa ottaa sitä käyttöön"

"On sanottu, että tekoäly on uusi sähkö ja data sen raaka-ainetta. Teknologian kehitys avaa ennennäkemättömiä mahdollisuuksia ongelmanratkaisuun, työnjaon uudistamiseen, lokaaliin ja globaaliin arvontuotantoon sekä tuottavuuden nousuun. Näin tekoälyn, robotiikan ja automaation mahdollistamaa, käynnissä olevaa, neljättä teollista vallankumousta kuvataan. Ei siis ole ihme, että tekoäly on noussut globaalisti suuren yhteiskunnallisen ja poliittisen keskustelun kohteeksi.