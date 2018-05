Asiantuntija nostaa esille yleisen virheen, johon hyvätuloisetkin sortuvat: "Talous kestää juuri niin kauan, kun elämä jatkaa turvallisessa uomassaan"

– Ihmisten odotetaan itse ratkovan omia talouden ongelmiaan. Ei tällaiseen ollut ennen vanhaan mahdollisuuksia, mutta nyt on, ja niitä keinoja markkinoidaankin hyvin voimakkaasti. On eetos siitä, että oman taloutensa kanssa pitää pärjätä.

MTV Uutiset kertoi aiemmin tänään Salon seudulla huutokaupatusta, poikkeuksellisen huonokuntoisesta asunnosta. Alueella ulosmittausten määrä on viime vuosina ollut hienoisessa kasvussa. Video talosta yllä.

Pantzarin mukaan pärjäämisen lisäksi on toinen ongelma: Ihmisillä ei ole tarkkaa ajatusta siitä, kuinka paljon itsellä on rahaa.

– Kysyn usein seminaareissa yleisöltä, että kuinka paljon heillä on rahaa. Moni kohtuullisen hyvinkin toimeen tuleva väittää siinä yhteydessä tietävänsä, mutta yllättyvät kuitenkin siitä, mitä tililtä on milloinkin mennyt. Milloin menee Netflix, mitä on ostanut luottokortilla ja onko vielä muitakin luottoja.

Kun tarkkaa tuntumaa omaan tiliin ei ole, talous kestää juuri niin kauan, kun elämä jatkaa turvallisessa uomassaan.

– Mutta kun kaikille sattuu jossain vaiheessa jotakin. Osa ihmisistä on kovinkin järkeviä, eivätkä esimerkiksi luottokortit ole koko ajan tapissa, mutta osalla on etelänmatka luottokortilla kuitattu juuri ennen kun seuraava matka maksetaan. Jääkaappia maksetaan osamaksulla, ja näitä kun tulee useita peräkkäin, niin talous ei kestä mitään muutosta.



Apua vasta, kun rypee syvällä



Pantzar osoittaa syyttävällä sormella myös yhteiskuntaa, joka on rakennettu niin, että apua saa vasta, kun rypee syvällä ongelmissa. Suomessa talous- ja velkaneuvonnassa käy vuosittain 16 000 uutta asiakasta.



– Keräsin alkuvuodesta professoreita yhteen ja laskimme, että Suomessa voidaan varmasti sanoa olevan 376 000 ihmistä, joilla on maksuhäiriömerkintä. Nämä kaikki tarvitsisivat neuvontaa. Puhumattakaan siitä luvusta ihmisiä, jotka tarvitsisivat neuvontaa, ettei edes tulisi ensimmäistä merkintää.

Tie oman kodin ulosmittaukseen on kuitenkin pitkä, eikä se tapahdu hetkessä muutaman laskun myöhästyttyä.

– Se on asunnon omistajalla ollut tiedossa jo pitkään. Joskus voi olla, että kodin realisointi on kuitenkin järkevä teko. Ihmisillä liittyy kotiin paljon muistoja ja moni ajattelee, että oma koti on pakko säilyttää.