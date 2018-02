Asiantuntijat: Alvar Aallon töitä arvostetaan enemmän ulkomailla – arkkitehtituristeja Suomeen ympäri maailmaa

Designmuseon johtaja Jukka Savolainen kertoo Huomenta Suomessa, että Aalto ei määritellyt vaasille juuri sitä muotoa, mikä se nyt on. Alun perin se oli osa muototutkielmaa.

Aallon suunnittelemia rakennuksia löytyy ympäri Suomea. Osa niistä on hyvinkin huonossa kunnossa. Toimittaja, Aalto-tuntija Harri Taskinen sanoo, että Aallon töiden arvostus on kaikesta huolimatta suurempaa ulkomailla, kuin kotimaassa.

– Säynätsalon kunnantalo on ehkä yksi aliarvostettu helmi Aallon tuotannossa. Sinne tulee ulkomaisia ihmisiä. He lentävät Suomeen, ajavat junalla Jyväskylään ja tulevat vielä vähän matkaa bussilla pelkästään katsomaan sitä rakennusta. He ovat siihen ihan tyytyväisiä ja ovat valmiita lähtemään pois, Taskinen sanoo.