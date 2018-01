Asiantuntijoiden työpäivät liian pitkiä – valtaosa on aina tavoitettavissa

– Asiantuntijoiden työpaikoilla on hyvä sopia yhteisistä käytännöistä liittyen tavoitettavuuteen. Esimerkiksi voidaan sopia, että välillä on aikoja, jolloin työntekijän tulee olla nopeammin tavoitettavissa. Tämän vastapainona sitten taas on kiireettömämpiä jaksoja, sanoo Työterveyslaitoksen vanhempi tutkija Annina Ropponen.