Asiantuntijoilta positiivinen arvio: Aktiivimalli kannustaa jopa puolet työttömistä edistämään työnhakua

Vuoden alussa käyttöön otettu aktiivimalli tarkoittaa sitä, että työttömän on esimerkiksi tehtävä 18 tuntia palkkatyötä aina kolmen kuukauden jaksossa välttyäkseen työttömyysturvan leikkaukselta.

Nousukausi on tuonut mukanaan uusia työpaikkoja, mutta siitä huolimatta vastustus aktiivimallia kohtaan kasvaa päivä päivältä.

– Uudellamaalla se ei pidä tippaakaan paikkaansa, sillä meillä on tälläkin hetkellä 7370 avointa paikkaa ja koko maassa on tarjolla TE-palveluissa 22185 työpaikkaa, toteaa Uudenmaan TE-toimiston johtaja Jarkko Ukkonen.

"Veikkaan, että puolet aktivoituu"

Aktiivimallin tuomista mahdollisuuksista on kyselty runsaasti TE-toimistoista.

Kyselyitä runsaasti myös Kelaan

Pääjohtaja Elli Aaltosen mukaan kyselyissä on eniten pohdittu sitä, vaikuttaako malli käteen jäävään rahaan.

– Meiltä on kyselty tyypillisesti sitä, että jos en saa työttömyysturvaa niin paljon kuin olen tähän saakka saanut ja jos en aktivoidu, niin voinko saada sitten enemmän perustoimeentulotukea. Tämä ei ole suora siirtymä, että mitä et saa työttömyystukena tulet saamaan meiltä, vaan siihen on oma menettely ja laskentakaava, opastaa Aaltonen.