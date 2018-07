Asuntolainojen lainakatto laskee – ekonomisti: "Ei osu oikein maaliin"

Lainakaton laskeminen tarkoittaa sitä, että asunnon ostajalla on oltava nykyistä enemmän omaa rahaa tai vakuuksia asunnon hankintaan. Ensiasunnon ostajien lainakatto pysyy kuitenkin vanhassa 95 prosentissa.

Asuntolainojen kasvuvauhti hidasta

Suomen Hypoteekkiyhdistyksen pääekonomisti Juhana Brotherus sanoo, että Finanssivalvonnan huoli kotitalouksen velkaantumisesta on ymmärrettävä. Hän on kuitenkin sitä mieltä, että lainakaton laskeminen ei ole oikea tapa hillitä velkaantumista.

– Tavallisiin asunnonostajiin iskevä lainakaton kiristys ei oikein osu maaliin. Tällä hetkellä tavalliset asuntolainat eivät kasva juuri ollenkaan tai niiden kasvuvauhti on hitainta sitten 90-luvun laman. Näissä oloissa kiristäminen on ehkä hieman kyseenalaista.

Brotherus sanoo, että viranomaisten keinovalikoima velkaantumisen hillitsemiseksi on rajallinen.

– Viranomaisilla ei ole keinoja puuttua sinne, missä näitä ylilyöntejä ehkä tapahtuu. Tilanne on vähän sellainen, että vasen käsi tekee jotain väärää mutta oikeaa pystytään vain rankaisemaan, Brotherus sanoo.

Nordean yksityistalouden ekonomisti Olli Kärkkäinen on samaa mieltä.

– Viranomaisille on annettu keino eli lainakaton kiristäminen, joka on käytännössä ainoita keinoja. Totta kai käyttävät sitä. Ennemmin pitäisi katsoa ehkä taloyhtiölainoihin, koska siellä on nopein kasvuvauhti. Vaikutukset tästä asuntolainakaton kiristämisestä jäävät kuitenkin todennäköisesti maltillisiksi, Kärkkäinen sanoo.