Atte Kaleva: Turun puukottaja on tuomittava terroristisesta murhasta tai uusi laki on pielessä

Turun puukottajan rikos on päivänselvää terrorismia, sanoo tutkija Atte Kaleva. Jos Abdelrahman Bouanane ei saa tuomiota terrorismimurhasta, uusi laki on valuvikainen eikä vastaa siihen huutoon, jota varten se on juuri säädetty. Puukottajan viimeaikainen sekava käytös ei lievennä hänen rikoksensa luonnetta, tähdentää Kaleva MTV Uutisten haastattelussa.