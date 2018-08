Autoilijoilla liian ruusuinen kuva suojatiekäyttäytymisestään – Liikenneturva: Tilastollisesti mahdoton tulos

Usealla autoilijalla on kuitenkin liian ruusuinen kuva omasta käyttäytymisestään suojateillä. Liikenneturvan kyselyn mukaan kaksi kolmasosaa autoilijoista kokee antavansa jalankulkijoille suojatiellä paremmin tietä kuin muut

– 67 prosenttia ei voi olla yli keskiarvon, se on tilastollisesti mahdoton tulos, huomauttaa Liikenneturvan suunnittelija Jyrki Kaistinen.

Kaistinen on koulutukseltaan psykologi ja pitää ilmiötä mielenkiintoisena.

– Olemmepa kysyneet mitä vaan ihmisiltä viime aikoina, niin tämä minä versus muut -ilmiö tulee aina vain uudestaan esiin. Eli siellä on hyvin voimakas arviointivirhe siihen suuntaan, että itse arvioi toimivansa paremmin kuin muut.

– Vastaajista 70 prosenttia koki, että kadun ylittäminen suojatietä pitkin on turvallista. 58 prosentin mielestä autoilijat antavat hyvin tietä, kun suojatietä haluaa lähteä ylittämään.

Nopeudet alas koulujen lähellä

– Kyllähän siinä täytyy vähän varautua, että lapset voivat poukkoilla mihin vaan ja huomio voi olla kännyköissä ja muualla vaikkei pitäisikään. On aikuisen vastuulla siinä vaiheessa, että tilanne menee turvallisesti, Kaistinen sanoo.

– Kun on lapsia ja vanhuksia, joiden kyky liikkua liikenteessä on heikompi, ajoneuvojen kuljettajilla on lain mukaan erityinen velvollisuus varoa heitä.