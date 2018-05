"Autoni peräkontissa kyseistä lajia pesii 6000 kappaletta" – Onko luontoillassa pistiäisen koteloksi tunnistettu laji sittenkin nuuskapussi?

Oulun yliopiston yli-intendentti Marko Mutanen arvioi erästä kuvaa, jossa on hänen mukaansa Koivunuijapistiäisen kotelo.

Sosiaalisessa mediassa kotelolle on naureskeltu oikein olan takaa. Yleisin analyysi kuvasta on selvä. Arvoituksellinen möykky on kotoisin Haaparannasta ja kantaa nimeä nuuska.