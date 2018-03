Ay-johtaja huolissaan satojen tuhansien ihmisten puolesta: "Herätyskellojen pitäisi soida"

Fjäder maalailee kansan kahtiajakoa, jossa osa tekee töitä ja osa on pysyvästi tulonsiirtojen varassa.

– Niillä, joilla on enintään perusasteen tutkinto, työllisyysaste on noin 40 prosenttia, ja pelkään sen edelleen heikkenevän. Herätyskellojen pitäisi soida kaikilla, että pärjään paremmin, kun kouluttaudun, hän muistuttaa.

Korkeakoulutettujen edunvalvojan puheenjohtaja lisää, että samaan aikaan väki vanhenee ja syntyvyys on laskussa. Suomessa syntyi viime vuonna lapsia yhtä vähän kuin 1860-luvun nälkävuosina ja tämä on Fjäderin mielestä vakava asia.

– On outoa, jos on pulaa lastentarhanopettajista, mutta palkat eivät silti nouse. Silloin takana voi olla epäterveitä rakenteita, mutta on vaikea syyttää ilman todisteita, Fjäder sanoo.