Baariin piirtämään alastonmallia? Taidepiirien suosima Drink and Draw -tapahtuma on avoin kaikille

Graafinen suunnittelija ja kuvataiteilija Hanna-Sisko Onnela istuu piirustuslehtiö edessään. Tiedossa on kaksi tuntia piirtämistä. Lavalla oleva malli on alasti.

– Tätähän se taiteen tekeminen ja harjoittelu on. Elävä malli on oikeastaan paras. Kun malli on tuossa, löydät hirveästi nyansseja ja varjokohtia.